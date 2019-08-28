2019/08/28 | 10:34

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اليابان..



إجلاء نحو 850 ألف شخص بسبب الأمطار

الاربعاء

28

أب

2019 :

10:22 am

25

تقوم السلطات اليابانية بإجلاء 847500 شخص من 3 محافظات غرب البلاد

بسبب خطر وقوع فيضانات وانهيارات طينية قد تسببها الأمطار الغزيرة

التي تشهدها تلك المناطق.وأفادت وسائل إعلام محلية سابقا بمصرع 3 أشخاص جراء الفيضانات.من جانبها أعلنت وكالة "كيودو" اليابانية، بغمر محطة القطارات في

مدينة ساغا.ومن المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة جدا في الساعات الـ24 المقبلة شمال

جزيرة كووشو والمناطق اليابانية الأخرى، بما فيها العاصمة طوكيو.

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