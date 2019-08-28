2019/08/28 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قناة العالم الاخبارية خمسة مقاطع شعرية من سلسلة "ارهاصات عاشورائية" تحت عنوان "ذي كربلاءُ تنادي للفلاحِ هُدىً" وذلك على اعتاب شهر محرم الحرام ١٤...

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