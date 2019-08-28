2019/08/28 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين جنوبي بغداد. وذكر بيان للأمانة , أنه ” بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الأمانة تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط محطة غاز السيدية ضمن منطقة السيدية والمنصوبة سنة 2006 “.وأضاف , أن ” …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



رفع الكتل الكونكريتية عن موقعين جنوب بغداد النعيم نيوز.

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