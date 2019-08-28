2019/08/28 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

لقي 11 عنصراً من أفراد الحرس الأمني الافغاني، اليوم الأربعاء، حتفهم في هجوم شنته حركة طالبان على مخفر أمني في ولاية جوزجان شمالي أفغانستان.

وقال قائمقام قضاء "فايزآباد"، عليف شاه، في تصريح للصحفيين، إن اشتباكات مسلحة وقعت عقب شن عناصر طالبان هجوماً على مخفر أمني في قرية "غوغلداش" التابعة للقضاء.

وأضاف أن الاشتباكات استمرت عدة ساعات، وأسفرت عن مقتل قائد المخفر و10 حراس أمنيين، كما أوقعت ضحايا بين صفوف المهاجمين.

من جهتها أعلنت حركة طالبان أن عناصرها فرضوا سيطرتهم على المخفر الأمني عقب الهجوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 11 عنصرا أمنيا في هجوم لطالبان على مخفر أمني شمالي افغانستان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 11 عنصرا أمنيا في هجوم لطالبان على مخفر أمني شمالي افغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).