2019/08/28 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كان الموز أحد أرخص وأشهر أنواع الفواكه في العالم، ويتميز بفوائده الصحية المعروفة على نطاق واسع، إلا أن معظم الناس لا يدركون مدى فوائد الفاكهة الاستوائية، الذي يشتهر بأنه فاكهة الفلاسفة أو الحكماء.فالموز متوفر في معظم المناطق ذات الرطوبة العالية على مدار العام، ويشتهر بسعره الزهيد وعادة ما يؤكل لوحده أو يتم إدخاله

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فاكهة الفلاسفة 10 فوائد لا تصدق للموز وكالة صدى الاعلام للانباء.

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