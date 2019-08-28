2019/08/28 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور غير متوقع بشأن ريال مدريد، كشفت مصادر صحفية إسبانية أن المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان يسعى للرحيل عن النادي، والعودة للعمل في بلده فرنسا.وكشف مانويل إستيبان رئيس تحرير صحيفة “أس” الإسبانية، أن زيدان “يعلم أن أيامه في ريال مدريد لن تطول”.وعاد زيدان أواخر الموسم الماضي إلى تدريب ريال مدريد، بعد أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفاجأة زيدان يستعد للقفز من سفينة ريال مدريد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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