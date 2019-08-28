القاء القبض على 4 متهمين بالارهاب في الرمادي

2019/08/28 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، الاربعاء، القاء القبض على اربعة متهمين بالارهاب في مدينة الرمادي.

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