بعد الاعتداءات الأخيرة.. الحشد يغير موقع 10 مستودعات في 3 محافظات

2019/08/28 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤول حكومي، الأربعاء، بأن الحشد الشعبي بدأ عمليات نقل السلاح وتغيير مواقعه بالتزامن مع عمليات الجيش الحالية

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