2019/08/28 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالبت النائبة عالية نصيف ،الاربعاء ،رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ، وهيئة النزاهة ،والجهات المعنية بمحاسبة شركة زين للاتصالات ، مؤكدة ان هناك مساعٍ من برلمانيين لتقديم مقترح ينهي تسلط هذه الشركة على رقاب الناس وأنها ستعلن للرأي العام عن ملف فساد هذه الشركة .

وقالت نصيف في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه إن “المواطن العراقي صبر سنين طوال على تسلط هذه الشركة التي نهبته بكل طمع وجشع وقدمت أسوأ الخدمات”، مضيفة ان ” خدمات زين مضحكة وبائسة للوافدين من الخارج وغالية جدا مقارنة بما تقدمه شركات الاتصالات في بقية دول العالم “.

وتابعت:” اصلاح الاوضاع والقضاء على الفساد في البلد يجب ان يتضمن قيام الدولة بمحاسبة ومراقبة عمل كافة شركات الاتصالات في العراق بلا استثناء، وأولها شركة زين باعتبارها الأسوأ والأكثر نهباً لجيوب المواطنين” لافتة الى ان “مجلس النواب سيعمل جاهداً لانهاء تسلط هذه الشركة الفاشلة”.

ونوهت :”سأكشف للرأي العام ملفاً كاملا عن فساد هذه الشركة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تطالب بمحاسبة شركة “زين” للاتصالات وتعد بالكشف عن فسادها) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تطالب بمحاسبة شركة “زين” للاتصالات وتعد بالكشف عن فسادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).