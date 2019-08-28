ائتلاف النصر يؤكد موقفه الرافض لاي استهداف لمعسكرات الحشد الشعبي وسائر المؤسسات الامنية والعسكرية

2019/08/28 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو ائتلاف النصر علي السنيد موقف ائتلافه المعلن بالرفض والادانة لاي استهداف لمعسكرات الحشد الشعبي وسائر المؤسسات الامنية والعسكرية.واوضح في بيان ” انّ المواقف الرسمية لائتلاف النصر تصدر عن المكتب الاعلامي للنصر، وهي المترجمة لرؤية ومواقف النصر السياسية والوطنية ، مشيرا الى انه سبق واعلن ائتلاف النصر موقفه الرسمي بتاريخ 19تموز وتم تأكيده […]

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