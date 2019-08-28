نائب يحذر من “شبه اجماع” على “تسويف” قضية رفع الحصانة

2019/08/28 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، الأربعاء، من وجود “شبه اجماع” بين الكتل السياسية على “تسويف” قضية رفع الحصانة عن اعضاء مجلس النواب الذي وردت بحقهم أوامر قضائية، فيما توقع صدور قوائم اخرى بحق نواب جدد لرفع الحصانة عنهم.وقال الجابري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك شبه إجماع من قبل الكتل السياسية بتسويف […]

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