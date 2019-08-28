2019/08/28 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل الروبل الروسي الهبوط لثالث يوم على التوالي، ، مقتربا من أضعف مستوياته منذ مايو في تعاملات ضعيفة، مع تفضيل المستثمرين تقليل المخاطر قبل عطلة نهاية الأسبوع، وسط تزايد الضبابية في الأسواق العالمية.وسقط الروبل ضحية لاضطرابات الأسواق المالية العالمية التي تفاقمت هذا الأسبوع بفعل مخاوف من ركود محتمل في الاقتصاد الأميركي، وتباطؤ في ألمانيا، وكذلك الصراع التجاري بين واشنطن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط جديد للروبل الروسي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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