تكوين صخري عملاق يتجه نحو أستراليا لإحياء الحاجز المرجاني العظيم

2019/08/28 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يتجه تكوين صخري عائم عملاق، يُعتقد أنه ينبعث من أعماق المحيط الهادئ، مباشرة إلى أستراليا، ويرى البعض أنه قد يكون بمثابة شريان حياة للحاجز المرجاني العظيم.ويُعتقد أن حجر الخفاف العملاق البركاني، الذي يزيد حجمه عن 20 ألف ملعب كرة قدم، ناتج عن ثوران تحت الماء من أعماق قلب المحيط الهادئ، […]

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