العراق يحكم بالاعدام على 11 عنصرا بتنظيم داعش نفذوا

2019/08/28 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات بابل يوم الثلاثاء حكما باعدام 11 إرهابيا تابعين لتنظيم داعش عن جريمة تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عددا من أفراد القوات الامنية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لشفق نيوز، ان "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية احد عشر متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب".

وأضاف البيان أن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة عام ٢٠١٤ وانتهت بتفجيره بالكامل ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الامنية المرابطة قربه".

وتابع البيان ان "الخبراء قدروا قيمة الجسر بحوالي ١8 مليارا"، لافتا إلى أن "الإرهابيين اعترفوا بقيامهم بجرائم ارهابية أخرى في أماكن واوقات مختلفة".

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