إدلب في عين الجغرافيا السياسية

2019/08/28 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إحكام الجيش السوري قبضته على مدينة خان شيخون الإستراتيجية في محافظة إدلب.واصل الجيش تثبيت نقاطه في مدينة خان شيخون بعد إنهاء أعمال التمشيط وإزالة الألغام، مع الإعلان عن فتح “معبر إنساني” في شمال غربي البلاد، لإتاحة المجال أمام المدنيين الراغبين في الخروج من مناطق سيطرة المسلحين وبذلك تكون مدينة خان شيخون أحد أهم …

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