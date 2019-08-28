2019/08/28 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / خطوة برس أعلن القضاء اليوم عن إصدار محكمة جنايات بابل حكما باعدام احد عشر إرهابيا تابعين لتنظيم داعش عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عددا من أفراد القوات الامنية‎.‎ وقال بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقته “خطوة برس” ان “الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية احد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جنايات بابل: الإعدام بحق ١١ إرهابيا من تنظيم داعش وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات بابل: الإعدام بحق ١١ إرهابيا من تنظيم داعش) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات بابل: الإعدام بحق ١١ إرهابيا من تنظيم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).