بولتون: إعلان ترمب للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقف الإدارة الأميركية تجاه طهران

2019/08/28 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد جون بولتون، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، أن إعلان الرئيس دونالد ترمب عن استعداده للتفاوض مع إيران لا يعني تغيير موقف الإدارة الأميركية تجاه طهران.

وقال بولتون في تصريح إن التفاوض مع الإيرانيين لا يعني أن الرئيس ترمب غير موقفه، ولا يعني أن إيران ستحصل على فوائد اقتصادية ملموسة فقط مقابل كفها عن القيام بأمور ما كان يجب أن تقوم بها أصلا.

وأضاف إذا كانت هناك صفقة شاملة، سيتم رفع العقوبات بالطبع.



وعندما يكون النظام في إيران مستعدا للتفاوض حول ذلك، سيكون هناك اجتماع.

وأتى موقف بولتون بعد أن أعلن ترمب على هامش قمة مجموعة السبع التي عقدت في فرنسا أنه سيكون سعيداً بلقاء الرئيس الإيراني إذا كانت الظروف جيدة.

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