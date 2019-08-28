حكومة اقليم كوردستان تعد بتوفير فرص عمل لخريجي هذا المجال

2019/08/28 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزير الزراعة والموارد المائية في حكومة اقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الثلاثاء ان وزارتها تعمل على مشروع يهدف الى توفير فرص عمل لخريجي كليات الزراعة.

وقالت طالباني للصحفيين اليوم من اربيل ان الوزارة ستطرح في المستقبل القريب في الأسواق المحلية اعلافا مدعومة وبأسعار مناسبة لدعم الثروة الحيوانية.

واضافت ان الوزارة تدعم تنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في الاقليم.

ونوهت طالباني الى ان الوزارة لديها مشروع تعمل عليه مع فرق تقنية يهدف لتوفير فرص عمل لخريجي كلية الزراعة في الاقليم.

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