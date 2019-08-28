بسبب راكب.. إلغاء 130 رحلة طيران في ميونيخ

2019/08/28 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الشرطة الألمانية إجراءات الدخول وأخلت المبنى بحثا عن مسافر دخل مخرجا للطوارئ بطريق الخطأ، الثلاثاء، في مطار مدينة ميونيخ، ما تسبب في إلغاء نحو 130 رحلة، الثلاثاء.

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