2019/08/28 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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السامرائي يوجه "رسالة تحذير مفتوحة" عن "المؤامرة الكبرى - 3": إنها "أم المؤامرات") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
حذر الخبير في الشؤون العسكرية وفيق السامرائي اليوم الاربعاء، من "مؤامرة كبرى" تهدف لتفكيك العراق وت...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السامرائي يوجه "رسالة تحذير مفتوحة" عن "المؤامرة الكبرى - 3": إنها "أم المؤامرات") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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