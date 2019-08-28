السامرائي يوجه

2019/08/28 | 10:52

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بغداد/ سومر نيوز

حذر الخبير في الشؤون العسكرية وفيق السامرائي اليوم الاربعاء، من "مؤامرة كبرى" تهدف لتفكيك العراق وت...

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