نائب: أميركا لا تسمح للحلبوسي بطرح قانون اخراج الأميركان

2019/08/28 | 10:52

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بغداد :سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، أن أميركا لا تسمح لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بطرح قانون ا...

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