محافظ بغداد يكشف قيمة مشاريع ستغير

2019/08/28 | 10:52

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بغداد/ سومر نيوز

كشف محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاربعاء، عن اطلاق المحافظة اكثر من 600 مليار دينار من موازنته...

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