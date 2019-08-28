2019/08/28 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC حذر الخبير في الشؤون العسكرية وفيق السامرائي اليوم الاربعاء، من “مؤامرة كبرى” تهدف لتفكيك العراق وتحطيمه، مشيرا الى انها “أم المؤامرات”.وقال السامرائي على صفحته الرسمية في فيسبوك إن “المؤامرة الأولى كانت حرب القاعدة وساهم بسحقها التحالف الدولي والعراقيون”، مشيرا الى ان المؤامرة الثانية تمثلت بـ”ساحات الاعتصام وحرب داعش وسحقتها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص السامرائي يوجه “رسالة تحذير مفتوحة” عن “المؤامرة الكبرى – 3”: إنها “أم المؤامرات” المركز الخبري الوطني.

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