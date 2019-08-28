2019/08/28 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبا ما نطلب من الآخرين النظر إلى النصف الملآن من الكوب إذا ما واجهوا تحديات تدفعهم إلى اليأس من الحياة، دون أن نعرف أن هذا الطلب له تأثير إيجابي على المدى الطويل على حياتهم.فقد كشفت دراسة حديثة أن التفاؤل، أو النظر إلى النصف المملوء من الكوب، قد يدفع صاحب إلى حياة أطول، تصل في بعض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انظر للنصف الملآن دراسة تكشف سرا مثيرا عن التفاؤل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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