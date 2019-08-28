الدفاع المدني تنقذ عدد من الاشخاص بحادث سير في كربلاء

2019/08/28 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأكدت مديرية الدفاع المدني في كربلاء المقدسة، اليوم الاربعاء، أنقاذ عدد من الاشخاص بحادث سير في كربلاء.

أعلنت فرق الدفاع المدني في كربلاء المقدسة، اليوم الاربعاء، انتشال جثة مواطن و انقاذ آخرين في حادث سير على طريق الرزازة في كربلاء.

وذكرت مديرية الدفاع في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "فرقها استطاعت انتشال جثة مواطن و انقاذ آخرين في حادث سير على طريق الرزازة في كربلاء"، مشيراً الى انه "بإستخدام أجهزة القطع والفصل بالاضافة الى معدات الانقاذ الاخرى، تم إخراج الجثة والمصابين من داخل العجلة بكل مهنية، وإجراء الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج وتسليم الجثة إلى الطب العدلي وفق السياقات المتبعة" .انتهى/س

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