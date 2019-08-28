2019/08/28 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة، الأربعاء، أن بلاده ستواصل تصدير النفط في ظل تسريع اميركا انتاجها من النفط والغاز.ونقلت وكالة “فارس” الايرانية عن زنكنة قوله، إن “ايران ستبلغ طاقة الانتاج القصوى في غضون 3 ايام فقط”، مبينا أن “صناعة البتروكيمياويات الايرانية ستشهد في العام 2021 ثاني اكبر قفزة لها اذ سيتجاوز الانتاج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: سنواصل تصدير النفط) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: سنواصل تصدير النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).