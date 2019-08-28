جنايات بابل: الإعدام بحق ١١ إرهابيا من داعش

2019/08/28 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/بابل … أصدرت محكمة جنايات بابل ,اليوم الاربعاء,حكما باعدام احد عشر إرهابيا تابعين لتنظيم داعش عن جريمة ‏تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عددا من أفراد القوات الامنية‎.‎وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية احد عشر […]

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