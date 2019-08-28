سلام شاكر: لهذا السبب تعثرت صفقة انتقالي الى زاخو

2019/08/28 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المدافع الدولي، سلام شاكر، سبب تعثر مفاوضات انتقاله الى صفوف نادي زاخو في الانتقالات الصيفية الجارية.وقال شاكر في تصريح لـ/ المعلومة/ إنه “اعتذرت عن الاستمرار مع نادي زاخو بعد اتصال ادارة الطلبة بي وابلاغي بانني مرتبط بعقد مع الفريق لمدة موسمين وليس لموسم واحد”.واوضح أن “ادارة نادي الطلبة والكادر التدريبي للفريق […]

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