الجواهري: نصف إنتاج العراق من الغاز يحرق في الجو

2019/08/28 | 11:56

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بغداد :سومر نيوز

اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاربعاء، ان العراق يحصل على نحو 50% من الغاز الذي ينتجه في حين المنت...

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