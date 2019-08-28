كادر تدريبي جديد لكرة يد الانيق

2019/08/28 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعاقد نادي الطلبة، مع كادر تدريبي جديد لقيادة فريق كرة اليد في الموسم المقبل.وقال المنسق الاعلامي لاتحاد اليد حسام عبد الرضا في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الهيئة الإدارية لنادي الطلبة، تعاقدت مع الكابتن رعد خنجر لقيادة فريق النادي لكرة اليد للموسم 2020-2019”.واوضح عبد الرضا، أن “الكابتن إبراهيم خنجر سيكون مدربا مساعداً والكابتن […]

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