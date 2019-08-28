2019/08/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس القت القوات الامنية اليوم الاربعاء القبض على أخطر مروجي المواد المخدرة في منطقة القبلة بالبصرة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته “خطوة برس” ان “مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة القت القبض على أخطر مروجي المواد المخدرة في منطقة القبلة و ضبطت بحوزته مواد مخدرة تقدر بـ (٥٠٠) غرام تقريبا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على أخطر مروجي المخدرات في البصرة وكالة خطوة برس.

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