آبل تُعلق العمل على تقنية لتحويل آيفون إلى “ووكي توكي”

2019/08/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشف تقرير إخباري بأن شركة آبل علقت العمل على مشروع كان يهدف إلى تحويل هواتف آيفون إلى أجهزة لاسلكية على غرار أجهزة (ووكي توكي) التي تسمح للناس بالتواصل مع بعضهم دون الحاجة لشبكات الاتصال الخلوي أو شبكات واي فاي.وذكر التقرير، إن ” الشركة الأمريكية كانت تعمل على تقنية من شأنها أن تسمح للناس […]

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