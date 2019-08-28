في ضوء استهداف معسكرات الميليشيات.. من سيفجر المراقد الشيعية في العراق؟ بقلم الدكتور: رافع الفلاحي

2019/08/28 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع نهاية عام ٢٠٠٥ وبداية عام ٢٠٠٦، كان واضحًا للجميع أن فصائل المقاومة العراقية قد فرضت نفسها بقوة على ساحة المواجهة، وصارت الرقم الأصعب الذي لا تستوي به أبدًا معادلة...أكمل القراءة ←

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