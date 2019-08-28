موسكو وأنقرة تبحثان حصول تركيا على مقاتلات شبح روسية

2019/08/28 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن روسيا وتركيا تبحثان إمكانية أن تزود موسكو أنقرة بطائرات سوخوي 57 وسوخوي 35 العسكرية الروسية الصنع.

ونقلت الوكالة عن ديمتري شوجاييف

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