مكتب روحاني: على الدول التي تتعرض لاعتداء صهيوني ان تظهر ردة الفعل

2019/08/28 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان مقتضب لمكتب، روحاني، حصل عليه موقع "الغدير"، ان" ما حدث من قصف لمواقع الحشد الشعبي دليل على تورط أميركا والكيان الصهيوني".انتهى..م.م

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