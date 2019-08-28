2019/08/28 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … فاز متعاقد عسكري امريكي قتل رئيسه التنفيذي في العراق في ظروف غامضة عام 2004 بحكم تعويضي قدره 140 مليون دولار ضد العراق لاسترداد نفقات المقاول التي لم يتسلمها .وذكرت صحيفة “غلوب أند ميل” الامريكية في تقرير ترجمته /المعلومة/، أن “حكم القاضي رويس لامبيرث رئيس المحكمة الجزئية في واشنطن صدر بالتعويض بمبلغ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاض امريكي يأمر العراق بدفع مبلغ 140 مليون دولار لشركة متعاقد قتل عام 2004) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاض امريكي يأمر العراق بدفع مبلغ 140 مليون دولار لشركة متعاقد قتل عام 2004) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).