2019/08/28 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، مع تنامي المخاوف من أن تكون الاقتصادات الكبرى على شفا الركود.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية تنخفض صباحا مع تنامي مخاوف الركود ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأوروبية تنخفض صباحا مع تنامي مخاوف الركود ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).