النفط يرتفع مع انحسار مخاوف الركود بعد هبوط المخزون الأمريكي

2019/08/28 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، وصعد الخام الأمريكي 1.3 بالمئة بعدما أظهر تقرير معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، بوتيرة أكبر من المتوقعة لتنحسر المخاوف المرتبطة با

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