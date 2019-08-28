“بالفديو”.. شجار بين افراد عشيرتين في الديوانية والسبب لا يصدق!

2019/08/28 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية: يس عراق نشب شجار بالايدي بين افراد عشيرتين امام احدى مستشفيات محافظة الديوانية، فيما يعود السبب الى خلاف حول من هي الجهة التي ستتولى دفن احد الموتى الذي قضى في المستشفى.

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