مزايا جديدة للاشتراك المدفوع لتروكولور بتخفيض 80%

2019/08/28 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت شركة تروكولر اليوم عن تخطي الاشتراكات المدفوعة في تطبيقها حاجز المليون مشترك على المستوى العالمي، بالإضافة لقيام الشركة بإضافة باقة من الخصائص الجديدة لخدمات الاشتراك المدفوع في التطبيق والمعروف باسم تروكولر بريميوم Truecaller Premium والذي تم نشره على مستوى العالم.وذكرت الشركة، ان ” تروكولر بريميوم الآن يتضمن العديد من الخصائص الفعالة لحجب […]

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