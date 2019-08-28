نقاط على الحروف: هدف الردّ ليس الردّ

2019/08/28 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحرب إن نشبت، ستكون حرباً إسرائيلية مبادراً إليها بقرار صادر عن القيادة الإسرائيلية، سواء توفرت الذريعة أو لم تتوفر.أما حرب اللاخيار التي تندفع تل أبيب إليها تلقائياً من دون حساب تبعاتها وبمجرد تحقق أسبابها، فهي التي تتعلق بالتهديد الوجودي المباشر والوشيك للكيان، وهو غير قائم بين إسرائيل ولبنان حالياً.أي حرب ما دون التهديد …

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