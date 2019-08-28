لجنة التحقيق باستهداف مخازن الحشد تؤكد لعبد المهدي وقوف اسرائيل خلف التفجيرات

2019/08/28 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدر نيوز/بغداد… كشفت لجنة التحقيق الخاصة بحادثة استهداف مخازن العتاد، لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن التفجيرات التي استهدفت المخازن نفذت بطائرات اسرائيلية.وقال النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عرض في الاجتماع الاخير الذي جمع الرئاسات الثلاث وقادة الحشد الشعبي تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في تلك الحوادث”.وأضاف، أن “التقرير […]

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