الانتهاء من صياغة اتفاق السلام بين مندوبي أمريكا وطالبان

2019/08/28 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت وسائل إعلام أفغانية، الأربعاء، بأن مندوبي الولايات المتحدة وجماعة “طالبان” في مباحثات الدوحة انتهوا من صياغة الاتفاق النهائي للسلام، ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاقية اليوم الأربعاء.وأشارت قناة “آريانا نيوز”، نقلا عن مصادر خاصة، إلى أنه “تم الانتهاء من صياغة نص اتفاق السلام بين مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وممثلي جماعة “طالبان” […]

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