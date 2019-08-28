2019/08/28 | 12:07

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باقري: قدرات ايران الرادعة منعت اميركا من العدوان عليها

اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري

بان قوة الردع الايرانية هي التي منعت اميركا من العدوان، وليس كما

تدعي بانها امتنعت عن ذلك لدواع انسانية بعد اسقاط طائرتها المسيرة

"غلوبال هاوك" من قبل حرس الثورة اثر اختراقها الاجواء الايرانية.وقال اللواء باقري في تصريح له اليوم الاربعاء، ان اميركا ادعت بانها

كانت على وشك شن هجوم على ايران اثر اسقاط طائرتها المسيرة "غلوبال

هاوك" الا انها زعمت بانها تراجعت عن ذلك لتصورها بان الهجوم سيسفر عن

وقوع عدد كبير من الضحايا في ايران، الا ان السبب الحقيقي لتراجعها هو

قدرة الردع لدى الشعب الايراني، اذ هنالك الهجوم النووي في سجل جرائم

الاميركيين الذين لا يفكرون اساسا بعدد القتلى.واكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية بانه لم يكن هنالك

في البلاد اي مستشار عسكري اجنبي منذ انتصار الثورة الاسلامية لغاية

الان وان كل ما تحقق نابع من التوجيهات القيمة والسديدة للقيادة

الحكيمة وهمم وعزيمة الشعب والتي في ظلها تمكنت الجمهورية الاسلامية

من التحرك بشموخ وثبات على صعيد الامن والدفاع وتسلق قمم التقدم

والتحرك الى الامام.واشار الى اشعاعات الثورة الاسلامية والاستلهام منها كالانتصارات التي

حققها حزب الله لبنان وتصديه للاعتداءات الصهيونية ونجاحات انصار الله

والقضاء على الجماعات الارهابية وعلى راسها "داعش".ونوه الى جرائم تحالف العدوان السعودي ومجازره وممارساته الوحشية ضد

الشعب اليمني الاعزل على مدى الاعوام الخمسة الاخيرة فيما العالم لا

يحرك ساكنا، الا ان حركة انصارالله تصنع الصواريخ والطائرات المسيرة

بعيدة المدى وتسقط طائرات الـ "اف 16" واحدث الطائرات المسيرة

المعادية.

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