2019/08/28 | 12:07

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وزير الداخلية يوعز بتبسيط إجراءات معاملات المواطنين ويوجه بالإسراع في انجاز المشاريع الخدمية

أوعز وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، الاربعاء، بتبسيط

الإجراءات المتبعة في انجاز معاملات المواطنين.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلي ان "الياسري ترأس اجتماعاً

موسعاً لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي بحضور عدد من

القادة الأمنيين ومدراء الدوائر في مكتبه بالوزارة".وأضاف ان "الياسري اطلع خلال الاجتماع على المشاريع المتعلقة بعمل

دوائر وزارة الداخلية المدرجة ضمن فقرات البرنامج الحكومي ، مستمعاً

الى شرح تفصيلي بالنسب المنجزة لكل مديرية بحدود تخصيصاتها المالية

في الموازنتين الجارية والاستثمارية لعام 2019".ونقل البيان عن وزير الداخلية تأكيده على "مضاعفة الجهود من أجل

الانتهاء من انجاز المشاريع المقرة في البرنامج الحكومي"، موجهاً بـ

"اتباع أقصر الطرق في التعاملات الإدارية بين دوائر الوزارة وتذليل

المعوقات انسجاماً مع البرنامج الحكومي".وشدد الياسري بحسب البيان على "أهمية المتابعة الميدانية من قبل

القادة والمدراء المعنيين لعمل الضباط والمنتسبين في مختلف

القطاعات"، موعزاً بـ "تبسيط الإجراءات المتبعة في انجاز معاملات

المواطنين في الدوائر الخدمية والأمنية كافة وبما يتلاءم مع توجهات

سيادته بهذا الأمر".ووجه الياسري بـ "ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع الخدمية وتحديداً

ما يتعلق بصيانة مراكز الشرطة في مختلف محافظات البلاد وإعادة تأهيل

بنايات الدوائر التابعة للوزارة"، لافتاً إلى "أهمية تحقيق أعلى

نسبة في انجاز المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي".

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