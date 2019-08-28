شركة نفط عالمية تخسر بسبب رشاوى عقود مع العراق والسعودية

2019/08/28 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة بتروفاك المتخصصة في خدمات حقول النفط يوم الأربعاء انخفاض أرباحها 8.7 بالمئة في النصف الأول من العام، بفعل تراجع الطلبيات الجديدة نتيجة التحقيقات الجارية في تعاقداتها بالسعودية والعراق.

وقالت الشركة إنها فقدت عقودا بعشرة مليارات دولار بسبب التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني وقادت لإدانة مدير المبيعات السابق بالشركة فيما يتعلق بأحد عشر اتهاما بالرشوة يرتبط بعقود عراقية وسعودية.وهبطت أرباح بتروفاك الأساسية إلى 305 ملايين دولار في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو حزيران من 334 مليونا قبل عام، مع وصول الطلبيات الجديدة إلى ملياري دولار انخفاضا من 3.3 مليار في نهاية يونيو حزيران 2018.انتهى

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