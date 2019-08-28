بالتفصيل.. كل ما تود معرفته عن دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020.. موعد القرعة والمستويات

2019/08/28 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسم جديد بطموحات جديدة، وبالطبع نسخة جديدة من أفضل البطولات القارية في العالم، بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019 / 2020.

ليفربول نجح الموسم الماضي في كسر هيمنة ريال مدريد الإسباني على اللقب القاري، وأحرز البطولة بعد غياب دام 14 عاماً.والجميع يتوقع بأن تلك البطولة ستكون استثنائية من حيث القوة والإثارة، بالنظر لتحركات كبرى أندية أوروبا في الميركاتو الحالي، لذلك من الصعب أن تتكهن ببطل النسخة الجديدة.وسيستعرض معكم موقع “سبورت 360 عربية” في هذا التقرير، كل ما يهمك عن قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال هذا الموسم، الموعد :موعد ومكان القرعة :قرعة دوري أبطال أوروبا ستكون مساء غد الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وستكون في إمارة موناكو الفرنسية في “جريمالدي” الذي أصبح المكان التقليدي لسحب قرعة دوري الأبطال.ومن المقرر أن تبدأ قرعة دور المجموعات في تمام الساعة السابعة مساءً “بتوقيت السعودية”، الساعة الثامنة مساءً “بتوقيت الإمارات”، والسادسة مساءً “بتوقيت القاهرة”الفرق المشاركة وتقسيم المستويات :سيتواجد كما جرت العادة 32 فريقاً في دور المجموعات، سيتم تقسيمهم على أربع مستويات.26 فريقاً تأهلوا بشكل تلقائي لدور المجموعات، و6 آخرين سيتأهلون من المراحل الإقصائية.وسيتواجد فريق ريال مدريد الإسباني بالمستوى الثاني في هذه النسخة، بعد فشله في التتويج بالدوري الإسباني، أو بدوري أبطال أوروبا.المستوى الأول سيضم “الفائز بآخر نسخة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الفائز ببطولة الدوري الأوروبي، وبطل الدوري الإنجليزي، والإسباني، والإيطالي، والفرنسي، والألماني والروسي”، لذلك سنشاهد مجموعة نارية بتواجد الريال بالمستوى الثاني.وجاءت مستويات الأندية كالتالي :المستوى الأول : ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي، يوفنتوس، برشلونة، باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، زينيتالمستوى الثاني : ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بوروسيا دورتموند، نابولي، شاختار دونستك، توتنهام، بنفيكا، ليونالمستوى الثالث : بايرن ليفركوزين، ريد بول سالزبورج، فالنسيا، إنتر، أولمبياكوس، الفائز من “آبويل وأياكس”، لوكوموتيف موسكو، جينك”.المستوى الرابع : الفائز من “لاسك وكلوب بروج”، دينامو زغرب، النجم الأحمر، جالطة سراي، لايبزيج، أتلانتا، ليل، الفائز من “كلوج وسلافيا براج”.كيف ستتم القرعة :يتم سحب الفرق من كل وعاء، وتوضع في مجموعات من “A” لـ “H”.لا يمكن لفريق أن يتواجد في مجموعة تضم فريق من نفس البلد، لذلك لن نشاهد كلاسيكو إسباني بين برشلونة “المستوى الأول”، وريال مدريد “المستوى الثاني”.متى سيبدأ دوري أبطال أوروبا؟ستبدأ فعاليات دور المجموعات بدوري الأبطال يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر المقبل.وسينتهي دور المجموعات في الحادي عشر من شهر ديسمبر.القنوات الناقلة لقرعة دوري الأبطال :سيقوم موقع “اليويفا” بنقل قرعة دور المجموعات بدوري الأبطال على الهواء مباشرةً، بالإضافة لقناة “بين سبورتس الإخبارية”.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفصيل.. كل ما تود معرفته عن دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020.. موعد القرعة والمستويات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفصيل.. كل ما تود معرفته عن دوري أبطال أوروبا 2019 - 2020.. موعد القرعة والمستويات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).