2019/08/28 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YkuagIqyD1I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو .. الدفاع المدني تنقذ طفلاً سقط في بئر للصرف الصحي بمحافظة كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو .. الدفاع المدني تنقذ طفلاً سقط في بئر للصرف الصحي بمحافظة كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).