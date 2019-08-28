ضبط مضافة لداعش تحوي مواد لوجستية شمال شرق بعقوبة

2019/08/28 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة امنية مشتركة على مضافة لتنظيم داعش بعملية مباغتة نفذت شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني ان قوة امنية مشتركة من الشرطة والحشد الشعبي وبعملية مباغتة جرت في منطقة حربتيلة بأطراف ناحية الوجيهية شمال شرق بعقوبة ضبطت مضافة لداعش .واضاف ان المضافة كانت تحوي مواد لوجستية ومعدات ووثائق وهويات مزورة .

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