رايتس ووتش: الحكومة العراقية تحرم آلاف الأطفال من التعليم

2019/08/28 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العراقية تحرم آلاف الأطفال، الذين يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى تنظيم “داعش” من حقهم في الحصول على التعليم.وذكرت المنظمة في تقرير لها: “يفتقر الأطفال الذين ولدوا أو عاشوا في مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش بين 2014 و2017، إلى الوثائق المدنية التي تطلبها

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